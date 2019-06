Bertens, Kerber e Halep vão às oitavas em Eastbourne; Svitolina e Stephens caem

25/06/2019 | 20:18



Três das principais cabeças de chave do Torneio de Eastbourne, evento inglês em quadras de grama preparatório para o Grand Slam de Wimbledon, a holandesa Kiki Bertens, a alemã Angelique Kerber e a romena Simona Halep venceram os jogos que disputaram nesta terça-feira e garantiram vaga nas oitavas de final da competição.

Terceira pré-classificada e atual quarta tenista do ranking mundial, Bertens despachou a casaque Yulia Putintseva por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e avançou para encarar na próxima fase a alemã Anna-Lena Friedsam, que em outro duelo do dia superou a estoniana Anett Kontaveit por 6/3 e 6/4.

Kerber, por sua vez, voltou a justificar com sucesso a sua condição de quarta cabeça de chave ao bater a australiana Sam Stosur por duplo 6/4. Assim, a quinta colocada da WTA se credenciou para encarar nas oitavas de final a sueca Rebecca Peterson, que eliminou a ucraniana Lesia Tsurenko com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Já Halep, ex-líder do ranking mundial que ocupa a sétima posição da listagem, fez valer com autoridade a sua condição de sexta favorita em Eastbourne ao arrasar a taiwanesa Su-wei Hsieh por 6/2 e 6/0. A sua próxima adversária no torneio será a eslovena Polona Hercog, algoz da francesa Pauline Parmentier, derrotada de virada com parciais de 2/6, 6/2 e 7/6 (7/4).

Por figurarem na lista das principais cabeças de chave, Bertens, Kerber e Halep estrearam nesta terça-feira direto na segunda rodada em Eastbourne, que marcou também as eliminações precoces da ucraniana Elina Svitolina e da norte-americana Sloane Stephens, respectivas oitava e nona tenistas do ranking.

Quinta pré-classificada em Eastbourne, Svitolina caiu por 6/3 e 7/6 (7/3) em sua estreia diante da francesa Alize Cornet, que foi às oitavas de final e terá pela frente a chinesa Shuai Zhang, responsável pela eliminação da australiana Daria Gavrilova com um convincente triunfo por 6/3 e 6/1.

Stephens, campeã do US Open de 2017 e nona colocada da WTA, caiu já na estreia diante da letã Jelena Ostapenko, semifinalista de Wimbledon no ano passado, que buscou uma vitória de virada com parciais de 1/6, 6/0 e 6/3. Vencedora de Roland Garros há dois anos, a tenista da Letônia foi às oitavas e terá como sua próxima rival a russa

Ekaterina Alexandrova.

Essa última tenista soube se beneficiar do fato de que a sua oponente na segunda rodada, a suíça Belinda Bencic, décima cabeça de chave, precisou encarar uma rodada dupla nesta terça após a sua estreia ter sido adiada anteriormente por causa da chuva que atrapalhou a programação de jogos de segunda-feira. Bencic abriu o dia batendo a russa Veronika Kudermetova por 6/3 e 6/4, mas horas depois caiu de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 6/3, diante de Alexandrova.

REEDIÇÃO DE FINAL - Ex-líder do ranking mundial e atual 14ª colocada da WTA, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também assegurou vaga nas oitavas de final ao superar a alemã Andrea Petkovic por duplo 6/4 nesta terça. E ela terá pela frente na próxima fase a bielo-russa Aryna Sabalenka, oitava cabeça de chave, que em outro confronto do dia venceu a eslovena Tamara Zidansek por 6/2 e 6/3.

Atual campeã, Wozniacki enfrentou Sabalenka na decisão feminina de Eastbourne no ano passado e, assim, as duas reeditarão a final agora pelas oitavas da competição nesta quarta-feira. A dinamarquesa também ergueu o troféu do torneio inglês em 2009.