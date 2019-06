Ponte Preta negocia Ítalo e encaminha mais três saídas

25/06/2019 | 19:31



Conforme o esperado, a reformulação no elenco da Ponte Preta durante a pausa para a Copa América está acontecendo. O atacante Ítalo foi negociado antes mesmo de estrear e mais três jogadores devem sair, enquanto outros dois podem estar chegando.

Contratado depois de fazer uma boa Série A2 do Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba, Ítalo chegou lesionado e se despediu dos companheiros sem fazer uma partida sequer pela Ponte. O atacante recebeu uma proposta do APOEL, do Chipre.

Mais três jogadores devem sair nos próximos dias. Fora dos planos do técnico Jorginho, o lateral-esquerdo Giovanni e o meia Tiago Real estão com conversas adiantadas para serem liberados. Já o atacante uruguaio Facundo Batista interessa ao Defensor, do seu país.

"A questão do Tiago Real e do Giovanni a gente tinha conversado lá atrás. Acredito que podemos considerar essas saídas bem encaminhadas. O Ítalo recebeu uma proposta e, como a Ponte tinha uma boa taxa de vitrine, liberamos. Temos uma situação com o Facundo, mas dependemos do clube que ele está preso. Nada concreto", explicou o presidente José Armando Abdalla.

Na quarta colocação da Série B, com 15 pontos, a Ponte volta a campo em 12 de julho, contra o Oeste, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.