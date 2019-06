Pamela Anderson revela que foi traída pelo namorado em post no Instagram: Ele estava vivendo uma vida dupla

25/06/2019 | 19:10



Eita! Pamela Anderson usou seu Instagram na última terça-feira, dia 24, para fazer uma revelação bombástica: a atriz de S.O.S. Malibu revelou que descobriu uma traição de dois anos do então namorado, o jogador francês Adil Rami.

Pamela publicou uma foto em preto e branco com o agora ex-namorado e escreveu:

É difícil de aceitar. Os últimos (mais de) dois anos da minha vida têm sido uma grande mentira. Eu fui enganada, fui levada a acreditar que tínhamos um grande amor. Estou devastada depois do que descobri nos últimos dias, que ele estava vivendo uma vida dupla. Ele costumava brincar sobre outros jogadores que tinham namoradas no apartamento no fim da rua, perto de suas esposas. Ele chamava esses homens de monstros. Mas isso é pior. Ele mentiu para todos. Como é possível se controlar os corações e mentes de duas mulheres desse jeito. Tenho certeza que houve outras. Ele é o monstro.

Ela continuou, nos comentários da própria publicação:

Narcisistas não mudam. Sociopatas não mudam. Eu vou correr pela minha vida - eu sempre lutei pela verdade e pela justiça. Esse é meu pior pesadelo, eu não era uma pessoa muito ciumenta antes de conhecer ele. Estou feliz de saber a verdade, mas dói muito.

Pamela contou, ainda, que durante o tempo em que namorou com o jogador, ele constantemente tinha um comportamento ciumento e abusivo, e disse temer por sua vida:

Eu vou deixar a França agora. Ele tentou de tudo - me mandou flores e cartas - e eu não aceitei. Ele apareceu no meu hotel e o segurança o colocou pra fora. Eu tenho um guarda-costas porque ele me dá menos. Ele já me machucou e ameaçou diversas vezes.

Pouco tempo depois da publicação de Pamela, Rami usou seu próprio Instagram para negar as acusações. Apesar de ambos não deixarem claro, o jogador deu a entender que a pessoa com quem teria traído Pamela - na visão da atriz - seria sua ex e mãe de seus filhos, Sidonie Biémont. Em um trecho da declaração, Rami disse:

Não acho que deveríamos revelar a nossa intimidade, nossa história, que é só nossa. Nesse ponto, no entanto, eu quero falar. Em nenhum momento eu tive uma vida dupla, eu estive simplesmente apegado a preservar uma relação duradoura com meus filhos e a mãe deles, Sidonie, por quem eu tenho um profundo respeito. Está certo, eu devia ter sido mais transparente nesse relacionamento ambíguo. Eu assumo.

Tenso, hein?