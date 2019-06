Ao som de Anitta, Grazi Massafera rebola muito e desce até o chão

25/06/2019 | 19:10



Grazi Massafera já mostrou várias vezes que além de ter talento atuando, também sabe dançar muito bem. E na tarde desta terça-feira, dia 25, ela apareceu colocando o corpão em forma para jogo ao dançar ao som de Anitta.

Nas redes sociais, a loira foi vista descendo até o chão ao lado do coreógrafo Justin Neto, sendo que os dois dançaram Faz Gostoso, novo hit da cantora com ninguém mais, ninguém menos que Madonna. Com top e shorts bem curtinho, Grazi provou que tem habilidade no gingado e empinou o bumbum em diversos momentos.

Aliás, ela está de volta ao batente na televisão já começou a gravar Bom Sucesso, a próxima trama das 19 horas da Globo. E, para aparecer toda bela em cena, a famosa não descuida das atividades físicas. Nesta terça-feira, 25, a artista se jogou na dança e mostrou que manda bem no rebolado.

Talvez por isso, a atriz foi escalada para viver uma costureira que sonha em ser rainha de bateria na novela que irá substituir Verão 90 em breve. Na história, Grazi viverá a mocinha Paloma, uma mulher batalhadora que cria sozinha os seus três filhos. A personagem vai se envolver em um triângulo amoroso formado com os atores Antônio Fagundes e Rômulo Estrela.