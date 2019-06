Holanda bate Japão e se torna 7ª seleção europeia nas quartas do Mundial Feminino

25/06/2019 | 18:36



O domínio do Mundial Feminino pelas seleções europeias é praticamente completo. Nesta terça-feira, no duelo que encerrou as oitavas de final, a Holanda se tornou a sétima seleção do Velho Continente garantida nas quartas ao derrotar o Japão por 2 a 1, na partida disputada no Roazhon Park, em Rennes.

A rival da Holanda nas quartas será a Itália, que superou outra seleção asiática nesta terça-feira, a China, batida por 2 a 0. O confronto entre as equipes europeias será no sábado, em Valenciennes. Os outros três duelos da próxima fase também estão definidos e serão: Noruega x Inglaterra, França x Estados Unidos e Alemanha x Suécia.

No duelo desta terça-feira, a Holanda até começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando, após uma cobrança de escanteio à meia altura, Martens desviou a bola para as redes. Mas aí as japonesas reagiram, acertando a trave com Sugasawa, aos 19. E empataram o duelo aos 42 minutos, quando Iwabuchi deu lindo passe para Hasegawa, que finalizou às redes.

O segundo tempo foi de domínio quase total das japonesas, que criaram chances de gols em sequência, mas não conseguiu converter nenhuma, sendo que, na melhor delas, Sugita acertou o travessão aos 33 minutos.

O castigo para as japonesas veio no fim, após a arbitragem marcar pênalti por entender que Kumagai cortou com o braço, na grande área, uma finalização de Miedema. Aos 45 minutos, Martens converteu a cobrança e definiu a vitória holandesa por 2 a 1, classificando a sua seleção às quartas de final do Mundial e eliminando as japonesas, que haviam sido finalistas nas duas edições anteriores do torneio - foram campeãs em 2011 e vices em 2015.