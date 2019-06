Ex aluno da Fatec São Caetano vence concurso Hackaton da Fiesp com projeto inovador

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



25/06/2019 | 16:47



Ex-aluno da Faculdade de Tecnologia do Estado São Caetano (FATEC), vence a nona edição do concurso Hackaton, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em parceria com o Governo Federal. Lucas Adriano de Mendonça, 23 anos, formado em Jogos Digitais, foi destaque junto com mais quatro jovens experts nas áreas de programação e gestão ambiental. Alexandre Goebbels, 19 anos, estudante; Eduardo Escobar, 26 anos, designer de interface; Laura de Freitas, 19 anos, estudante e Fernando Luz, 27 anos, programador alcançaram o primeiro lugar com o projeto Lighthouse, que visa auxiliar a população na desburocratização, transformação e inclusão de serviços públicos na era digital.

A ideia principal da ferramenta, que promove facilidade de navegação e tecnologia acessível, é oferecer a população um espaço para reclamações de serviços públicos. O aplicativo chamado de Faz Melhor ainda permite que os usuários compartilhem suas experiências e por meio de um esquema de ratificação de críticas é possível priorizar as reclamações mais urgentes. O órgão governamental por sua vez receberá nota dos usuários, que poderão acompanhar quais mudanças exigidas estão sendo de fato realizadas.

“Eu acredito que esse serviço é inteiramente dedicado à democratizar a comunicação entre governo e cidadão. Conforme vamos investindo esforços em consertar as falhas, olhar para os pontos fracos e blindar a ideia, nós começamos a enxergar o potencial de mudança e o impacto que ela pode causar na vida de muitos”, conta Lucas, que foi responsável por conectar o banco de dados à aplicação e mapear os serviços governamentais.

O objetivo é aproximar as pessoas das iniciativas promovidas na cidade e dessa forma também incentivar a fiscalização por parte dos cidadãos, auxiliando na eficiência dos serviços prestados de modo mais rápido e prático.

Foram mais de 400 inscritos e apenas 117 selecionados para participar do desafio, desses, o grupo conquistou o maior prêmio, sendo que Lucas ainda ganhou uma viagem para Copenhagem, na Dinamarca, com tudo pago e um curso de metodologias e ferramentas para transformação digital incluso. O concurso Hackaton Fiesp acontece todo ano e tem como principal finalidade desenvolver soluções tecnológicas e inovadoras para a sociedade e cidadania.