Canal Brasil exibe documentário sobre grupo de teatro Opinião

Vinícius Castelli



26/06/2019 | 07:22



Coletivo teatral que surgiu nos anos 1960, no Rio de Janeiro, dentro do CPC (Centro Popular de Cultura), braço cultural da UNE (União Nacional dos Estudantes), o Grupo Opinião é tema da grade de hoje no Canal Brasil, a partir das 16h50, com a exibição do documentário inédito Memórias do Grupo Opinião.

Companhia que contava com nomes como Ferreira Gullar, Oduvaldo Vianna Filho e Teresa Aragão, para citar alguns, encenava espetáculos de conteúdos questionadores e se tornou uma das principais manifestações artísticas e de resistência à opressão e censura da ditadura militar.

A direção do documentário é assinada por Paulo Thiago, que participou da história do coletivo nos anos 1960. O produto mostra ao público o em que o grupo sofreu atentado à bomba, as prisões arbitrárias de participantes do coletivo e imagens de espetáculos.