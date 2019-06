Jorge Amado e Marighella são temas de encontro na Capital

Vinícius Castelli



26/06/2019 | 07:20



Joselia Aguiar e Mário Magalhães têm encontro marcado em São Paulo, sábado, na biblioteca do Sesc Avenida Paulista (Av.Paulista, 119), a partir das 15h. Os escritores aproveitam para debater com o público sobre as biografias que lançaram.

Ela assina a que leva o nome de um dos maiores escritores brasileiros, o baiano Jorge Amado (1912-2001), responsável por obras como Capitães de Areia. Já Mário é o responsável por colocar nas prateleiras Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, que conta a história de Carlos Marighella (1911-1969), político e um dos principais nomes da luta armada contra a ditadura militar.

Os autores falarão sobre suas obras, salientando os pontos em comum e também as divergências. Para participar não é necessário retirar ingressos. O evento tem mediação do jornalista Peu Araújo.