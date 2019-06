Helloween é confirmado no Rockfest

Vinícius Castelli



26/06/2019 | 07:19



Evento que toma conta do Allianz Parque, em São Paulo, dia 21 de setembro, o Rockfest tem nova atração anunciada. A veterana banda alemã Helloween foi confirmada no cast do festival e se apresenta no lugar do norte-americano Megadeth, que cancelou agenda de shows após o guitarrista e cantor Dave Mustaine ser diagnosticado com câncer na garganta.

Além do Rockfest, os alemães também foram escalados para tocar no lugar do Megadeth no Rock In Rio, no dia 4 de outubro. No repertório o conjunto de heavy metal melódico repassa todas as suas fases e não deixa de fora canções como Dr.Stein, Perfect Gentleman, I Want Out, A Tale That Wasn’t Right e How Many Tears.

Banda que surgiu no início dos anos 1980, o Helloween volta ao País após um ano e faz apresentação especial no País, pois, além de contar com o cantor Andi Deris – no grupo desde os anos 1990 – conta de novo com Kai Hansen, primeiro vocalista do grupo, e Michael Kiske, que o substituiu. Além dos três sobem ao palco Dani Löble (bateria), Sascha Gerstner e Michael Weikath (guitarras) e Markus Grosskopf (contrabaixo).

O Rockfest recebe ainda os veteranos Scorpions e Whitesnake – ambos fizeram suas estreias no Brasil na primeira edição do Rock In Rio, em 1985 –, o sueco Europe e o grupo brasileiro Armored Dawn.

As entradas custam de R$ 150 a R$ 580 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br e nas bilheterias do Allianz Parque.



