TV Cultura faz maratona nostálgica no YouTube amanhã

Miriam Gimenes



26/06/2019 | 07:17



Existem programas de televisão que ficam marcados na memória afetiva, principalmente quando são assistidos por crianças. A fim de despertar essa lembrança e provocar a nostalgia, a TV Cultura fará amanhã, das 10h às 22h, programação infantil ao vivo no YouTube que marcará o lançamento do canal na internet Eu Vi na Cultura.

Entre os programas que vão ao ar ao longo da transmissão, estão Glub Glub, Confissões de Adolescente, Mundo da Lua, Rupert, O Pequeno Urso, Cocoricó, Rá Tim Bum, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá Tim Bum, Bambalalão, Os Sete Monstrinhos, As Aventuras de Babar, entre outros. Os episódios de todos esses programas serão disponibilizados semanalmente.

Já para dar início aos vídeos do canal, na sexta-feira serão disponibilizados os primeiros episódios de Mundo da Lua e Ilha Rá Tim Bum. A sequência será dada com dois episódios das aventuras de Lucas Silva e Silva postados todas as terças-feiras. Já às quintas-feiras, o público pode relembrar dois episódios das histórias protagonizadas por Gigante, Rouxinol, Majestade, Raio e Micróbio.