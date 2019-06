Fez-se a luz

Miriam Gimenes



26/06/2019 | 07:15



O psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury tem livros publicados em mais de 70 países. Um deles em especial, O Vendedor de Sonhos, não se limitou às páginas físicas – é o romance mais vendido dele, traduzido para mais de 60 idiomas – e tomou também o palco de teatro. A montagem, com a adaptação do próprio autor em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin será apresentada, domingo, às 20h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.

A peça – único espetáculo teatral do mundo, segundo o autor, a abordar técnicas de gestão da emoção –, conta a história do psicólogo Júlio César (Mateus Carrieri), que está descontente com a vida, de modo geral, e tenta o suicídio. Ele é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o Mestre, que lhe vende uma vírgula para que continue a escrever a sua história. Juntos encontram Bartolomeu, um bêbado boa-praça que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente.

“A peça teatral O Vendedor de Sonhos não apenas vai levar ao riso intenso, mas também às lágrimas – ainda que elas não sejam encenadas no teatro do rosto, serão vivenciadas certamente no território da emoção. É uma peça teatral que vai impactar profundamente quem a assistir. Acredito que várias pessoas que a apreciarem perceberão que vale a pena viver a vida mesmo quando o mundo desaba sobre nós”, diz o escritor Augusto Cury. Segundo ele, “uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma história sem aventuras, uma emoção sem sentido existencial.”

Cury acredita que vivemos em uma sociedade extremamente ansiosa, consumista e saturada de informações, o que nos leva a conhecer a fundo o mundo que estamos, mas bem pouco como devemos proteger a nossa mente para ter qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante. “Daí a crise de consciência ocorre porque o ser humano que, nesta brevíssima existência, não reflete de maneira profunda e inteligente sobre os verdadeiros valores da vida, sobre como trabalhar perdas e frustrações, como ter um romance com a nossa saúde emocional, como fazer da nossa história um teatro de prazer e não um teatro de terror, de estresses e pensamentos perturbadores. Nós deveremos refletir sobre a peça teatral de que a vida é brevíssima para ser vivida, mas longuíssima para se errar e, frequentemente, somos carrascos de nós mesmos”, analisa o especialista. A trama é uma verdadeira lição de vida.

Além de Carrieri, também estão no elenco Luiz Amorim, Marcos Veríssimo, Maurício Colatoni, Anisha, Zevallos, Adriano Merlini, Lucas Lentine, Fernanda Mariano e Mario Matias. O livro teve adaptação para o cinema em 2016, sob a direção de Jayme Monjardim e com Dan Stulbach no papel principal.



O Vendedor de Sonhos – Peça – No Paulo Machado de Carvalho. Domingo, às 20h. Ingressos: de R$ 35 a R$ 90, à venda na bilheteria ou no site www.bilheteriaexpress.com.br.