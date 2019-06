25/06/2019 | 16:01



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira esperar que o Irã tenha "entendido a mensagem", após voltar a impor sanções contra o país persa nesta semana. Em declarações a repórteres na Casa Branca, Trump comentou que as pessoas estavam felizes com o fato de ele "não fazer algo" com relação a Teerã, neste momento.

Trump afirmou que, quando o Irã estiver pronto para negociar, o país deve informar os EUA sobre isso. Além disso, voltou a criticar a postura do governo do ex-presidente Barack Obama, que fechou um acordo internacional com os iranianos para controlar o programa nuclear de Teerã.