Emicida reúne Pabllo Vittar, Majur e Belchior na nova música 'AmarElo'

25/06/2019 | 15:07



Emicida lançou nesta quarta-feira, 25, AmarElo, canção em que o rapper conta com a participação de Pabllo Vittar, Belchior e Majur. O clipe entrou no ar às 12h no YouTube.

Esta é a faixa-título do próximo projeto de estúdio do cantor e o segundo single da obra que ele tem chamado de "experimento social". Em nove de maio, o rapper lançou Eminência Parda, primeira música de trabalho da iniciativa.

"No primeiro passo desse processo, a nossa intenção era que as pessoas se sentissem grandes ao olharem no espelho. Agora, a ideia é que elas observem ao redor e se enxerguem maiores do que os seus problemas, independente de quais sejam", diz Emicida.

As cantoras Pabllo Vittar e Majur dão voz ao poema Permita que Eu Fale, escrito por Emicida, e a um trecho de Sujeito de Sorte, de Belchior. "As duas trazem, em suas vivências e em suas obras, histórias bonitas a respeito de acreditar em si e de lutar contra o mundo para ser quem são", afirma o rapper.

"A música é cheia de mensagens importantes, atuais e que retratam a diversidade, a luta e a força que vivemos todos os dias. O valor social que AmarElo carrega é enorme e vai promover reflexões que precisam, cada vez mais, ser levantadas", complementa Pabllo.

O clipe de AmarElo foi gravado no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O vídeo começa com o áudio de uma pessoa próxima ao rapper que tentou o suicídio, no entanto encontra-se bem atualmente.