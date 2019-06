Faturamento da indústria de máquinas cresce 4,7% em maio, diz Abimaq

25/06/2019 | 14:19



O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 4,7% em maio na comparação com abril, atingindo R$ 7,167 bilhões. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que congrega as indústrias do setor. Na comparação com maio do ano passado, o setor registrou uma expansão de 15,1%.

No ano até maio, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 7,5%.

Exportações

As exportações brasileiras feitas pela indústria de máquinas e equipamentos recuaram 6,1% em maio ante abril ao embarcar em valores US$ 740,92 milhões. Na comparação com maio do ano passado, este valor representa um crescimento de 43,2%.

No acumulado do ano até maio as exportações caíram 3,6%. Já as importações cresceram 26,8% em maio sobre abril. Avançaram 40,5% ante maio de 2018 e passaram a acumular no ano 6,6% de alta.

Consumo aparente

O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 22,4% em maio na comparação com abril, informou a Abimaq, associação que reúne as empresas do setor.

No confronto com maio do ano passado, a expansão foi de 23% e, no acumulado do ano, o consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos cresce 12,3%

Emprego

O nível de emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,4% em maio ante abril, de acordo com a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor. Em número absoluto, a indústria empregava em maio 308,780 mil trabalhadores.

Sobre maio do ano passado, o emprego no setor cresceu 4,4%. No ano, até maio, o quadro de empregados na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 4,3%.