Novo documentário dá detalhes bizarros do dia em que Michael Jackson foi encontrado morto

25/06/2019 | 14:10



Nessa terça-feira, dia 25, completam-se dez anos da morte de Michael Jackson. O cantor foi encontrado morto aos 50 anos de idade em sua residência sob a suspeita de ter sofrido uma overdose. Anos depois, a situação ainda rende controvérsias e um novo documentário, chamado Killing Michael Jackson, traz novos detalhes sobre a situação em que o eterno Rei do Pop estava.

Segundo informações do The Sun, esse documentário traz depoimentos dos policiais que encontraram o corpo do cantor. Scott Smith, por exemplo, um dos detetives do caso, contou qual foi a cena que viu, ao chegar ao quarto de Michael:

- A coisa que era estranha que eu me vi olhando vez ou outra foi a cabeça dele, o couro cabeludo. Porque todas as vezes que ele saía em público ele estava usando uma peruca.

Olhando para o couro cabeludo, o topo de sua cabeça estava severamente cheio de cicatrizes.

Quase nenhum cabelo em todos os lados. Para o que ele era quando aparecia em público com o cabelo solto, isso era um pouco diferente, contou.

As cicatrizes e a falta de cabelo se dão por causa das queimaduras que Michael sofreu em 1984, quando estava gravando um comercial para a Pepsi. Por causa disso, ele passou a tomar analgésicos para lidar com a dor e consequências dessa cirurgia pós esse acidente, o que o tornou viciado em remédios.

- Não estou defendendo o uso dele de remédios, mas quando você experimenta algo assim, isso abre as portas para analgésicos e qualquer outra coisa, acrescenta Scott.

Já Dan Myers, outro detetive, explicou um pouco sobre autópsia a qual Michael foi submetido e declarou o seguinte:

- O sangue é retirado e enviado para uma unidade de toxicologia. Então a autópsia inicial não mostrou muita coisa.

Nada do que você poderia ficar chocado de achar em um corpo de 50 anos. Ele estava relativamente saudável. Esse não era um homem que deveria ter morrido.

Além disso, Killing Michael Jackson ainda revela objetos que estavam no quarto de Michael, como bonecas, agulhas, um quadro de notícias com fotos de crianças e diversos post-its.