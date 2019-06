4 restaurantes em Edimburgo, na Escócia, que valem a visita

Paulo Basso Jr.



25/06/2019 | 14:18

Uma cena contemporânea toma conta dos restaurantes em Edimburgo, capital escocesa. Confira alguns endereços que valem a visita na cidade.

Dicas de restaurantes em Edimburgo

Paulo Basso Jr. White Horse Oyster & Seafood Bar

As ostras de boa qualidade fazem a fama da gastronomia da Escócia, e você pode provar algumas delas por aqui. Este restaurante em Edimburgo também serve bons frutos do mar como pratos principais, assim como coquetéis que têm uísque como base do preparo.

Paulo Basso Jr. Contini George Street

Este restaurante italiano ocupa o salão de um antigo banco. O ambiente imponente contribui para a degustação de burratas e massas frescas. Destaque para as sobremesas, como tiramisù.

Paulo Basso Jr. Wedgwood the Restaurant

Neste restaurante em Edimburgo é possível provar pratos típicos britânicos elevados à alta gastronomia, com destaque para os cozimentos com carne de porco, veado e carneiro. Os pães feitos pela própria casa são uma delícia, bem como as sobremesas.

Paulo Basso Jr. Amber

Quem sai da Scotch Whisky Experience, o museu do uísque em Edimburgo, pode aproveitar para jantar no restaurante do museu. Há um menu degustação harmonizado com uísques de boa qualidade, como o Glengoyne 18 anos. Destaque para os queijos nacionais que o acompanham.