Energia elétrica sobe 0,64% no IPCA-15 junho

25/06/2019 | 12:44



A conta de luz aumentou 0,64% em junho, após já ter subido 0,72% em maio, segundo dados da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após a vigência da bandeira tarifária amarela em maio, com cobrança de R$ 0,01 por quilowatt/hora consumido, a bandeira verde voltou a vigorar em junho, eliminando a cobrança adicional.

A conta de luz teve queda de 0,58% na Região Metropolitana do Recife, mas alta de 3,51% na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Recife, apesar do reajuste de 5,56% nas tarifas em 29 de abril, houve redução de PIS/Cofins, o que levou à variação negativa no mês, lembrou o IBGE.

As famílias gastaram 0,52% mais com Habitação em junho. O gás encanado aumentou 3,15%, puxado pelo reajuste de até 27,00% nas tarifas em São Paulo em 31 de maio.

Como o período de coleta de preços do índice ainda não pega o reajuste cheio, o gás encanado aumentou 9,57% em São Paulo no IPCA-15 de junho. No Rio de Janeiro, houve redução de 0,86% em junho na conta de gás encanado, devido a uma queda média de 1,40% nas tarifas da região no dia 1º de maio.

A taxa de água e esgoto aumentou 1,16%, devido a reajustes em São Paulo, Brasília e Salvador.

Já o gás de botijão subiu 0,34%, após o reajuste de 3,43% concedido pela Petrobras, nas refinarias, a partir de 5 de maio.