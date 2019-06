Limitado a 500 unidades, Jeep Renegade WSL é lançado por R$ 99.590

Leo Alves



25/06/2019 | 12:48

Para celebrar a parceria com a World Surf League, o Jeep Renegade ganhou uma série limitada no Brasil. A WSL foi anunciada na última segunda-feira (24) pela marca americana e tem preço sugerido de R$ 99.590. Com apenas 500 unidades previstas, o modelo é equipado com o motor 1.8 flex de 139 cv e com o câmbio automático de seis marchas.

Visualmente, o Renegade WSL conta com teto preto e contornos escurecidos na grade frontal, logotipos da Jeep e em detalhes internos. A carroceria só pode ser pintada com a cor perolizada Branco Polar. O logo da liga de surfe é aplicado nas colunas C e no adesivo no capô. Pintadas em preto, as rodas de liga leve de 17 polegadas são as mesmas da versão Trailhawk.

Itens de série Jeep Renegade WSL

Entre os equipamentos, o modelo conta com bancos de couro, central multimídia Uconnect de sete polegadas e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital dual-zone, sensores traseiros de estacionamento e barras transversais de teto com capacidade de até 50 kg.

Quem tiver interesse no modelo já pode entrar na pré-venda. Por enquanto, são 20 unidades disponíveis para a compra antecipada mediante o pagamento de um sinal de R$ 1 mil. De brinde, os compradores levam a camiseta amarela usada pelo surfista que lidera o Mundial.

A pré-venda estará disponível até a próxima segunda-feira (30). Os carros serão entregues no início de setembro.

Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade Foto: Divulgação Jeep lança série especial para o Renegade