Transportes tiveram alta de 0,25% no IPCA-15 de junho, diz IBGE

25/06/2019 | 11:54



Os custos dos transportes desaceleraram o ritmo de alta de 0,65% em maio para 0,25% em junho, segundo a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os combustíveis caíram 0,67% em junho, após terem aumentado 3,30% em maio. A gasolina passou de aumento de 3,29% em maio para alta de 0,10% em junho. O etanol saiu de elevação de 4,00% para uma queda de 4,57% no mesmo período.

As passagens aéreas aumentaram 18,98% em junho, item de maior impacto individual no IPCA-15 do mês, uma contribuição de 0,06 ponto porcentual.

Já a tarifa de ônibus urbanos teve elevação de 0,20%, decorrente de reajustes na Região Metropolitana de Belém e em Goiânia.

Os ônibus intermunicipais subiram 0,69%, devido a aumentos em Porto Alegre, Fortaleza e Salvador.