Tribunal de Contas faz blitz em 300 hospitais e prontos-socorros paulistas

25/06/2019 | 11:52



O Tribunal de Contas de São Paulo realiza nesta terça-feira, 25, vistorias em 300 unidades de saúde de 229 cidades do interior, litoral e capital do Estado. A ação busca verificar as condições dos serviços oferecidos à população nos hospitais municipais, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos prontos-socorros.

A ação é realizada por 303 agentes da fiscalização da Corte de Contas paulista e dados e informações sobre as vistorias podem ser acompanhados em tempo real por uma central de monitoramento.

Dos 300 órgãos que serão vistoriados, 29 são administrados pelo Estado e 271 são de responsabilidade dos municípios. Também passarão pela fiscalização os órgãos administrados por fundações, institutos, associações e consórcios.

Durante a vistoria, os agentes do Tribunal de Contas checarão: a situação dos almoxarifados e dos estoques de medicamentos; as condições dos aparelhos, equipamentos e salas; a presença efetiva de médicos e servidores; os itens de segurança; a atuação de empresas terceirizadas ou administradas por Organizações Sociais de Saúde; a qualidade do atendimento e o grau de satisfação dos usuários.

A previsão do Tribunal de Contas e a de que a operação termine às 15h. Ao fim das vistorias, um relatório de atividades parcial será divulgado.