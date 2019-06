Intenção de consumo das famílias cai 3,5% em junho ante maio, diz CNC

25/06/2019 | 11:48



Os consumidores brasileiros ficaram menos propensos às compras em junho, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 3,5% em relação a maio, a taxa mais negativa desde maio de 2015. O indicador desceu a 91,3 pontos, após o quarto mês de quedas consecutivas, período em que acumulou uma perda de 7,3%.

Na comparação com junho do ano passado, houve um aumento de 5,3% no indicador. Segundo a CNC, o ICF refletiu a piora na expectativa dos consumidores sobre a recuperação da economia, o que pode se refletir em menores vendas do comércio no futuro.

Todos os componentes do ICF registraram piora em junho ante maio. O item que avalia o momento para consumo de bens duráveis recuou 5,7% na passagem de maio para junho, embora ainda esteja 4,5% acima do patamar de junho de 2018.

Os demais resultados negativos foram: Nível de Consumo Atual (-2,7%), Compras a Prazo (-2,5%), Perspectiva Profissional (-4,9%), Perspectiva de Consumo (-5,0%), Emprego Atual (-1,6%) e Renda Atual (-3,0%).