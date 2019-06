Há mais de um mês internado, Agnaldo Timóteo já respira sem a ajuda de aparelhos

25/06/2019 | 11:11



Agnaldo Timóteo está internado há mais de um mês na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um princípio de AVC, que resultou em algumas complicações. Anteriormente, foi informado pela assessoria que o artista estava respirando por aparelhos, porém, na noite da última segunda-feira, dia 24, um novo boletim médico registrou uma melhora no quadro de saúde do cantor.

Com alegria informamos a todos que nosso querido Agnaldo Timóteo está melhorando a cada dia não respira mais por aparelhos e retirou os tubos e se Deus permitir, logo estará de volta a sua rotina. Vamos continuar nossas orações pedindo um pronto restabelecimento e muita saúde pro nosso grande cantor. Estamos com você, Timóteo! Deus é fiel, diz a mensagem.

A primeira internação do cantor de 82 anos de idade se deu no dia 20 de maio, em uma Unidade de Pronto Atendimento de Barreiras, interior da Bahia.