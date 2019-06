Banda Helloween substitui Megadeth no Rock in Rio

25/06/2019 | 11:11



Dave Mustaine, vocalista do Megadeth, anunciou recentemente que está com um câncer na garganta e, por isso, os shows que a banda faria no Brasil estão cancelados. Uma dessas apresentações, inclusive, seria no Rock in Rio, festival que acontece entre setembro e outubro no Rio de Janeiro.

O evento prontamente resolveu a lacuna chamando outro grupo de peso: Helloween! Pois é, por meio das redes sociais, foi anunciado que a atração tocará no dia 4 de outubro, no Palco Mundo:

O Dia do Metal vai ser histórico e o power metal alemão vai invadir o Rock in Rio 2019! Pela primeira vez no festival o Helloween vai subir no Palco Mundo, no dia 4 de outubro. Preparado para cantar grandes hinos do metal, como I Want Out e Power? Happy happy Helloween!, está escrito na legenda do post.

O próprio Helloween usou o Facebook para anunciar a vinda!

Ficamos muito tristes ao ouvir as notícias sobre Dave Mustaine, que forçaram o Megadeth a cancelar a turnê inteira, mas estamos mais do que felizes em anunciar que nos pediram para participar das datas brasileiras listadas abaixo! Estamos muito felizes em fazer parte do ROCKFEST, ROADFEST e ROCK AO VIVO e tocar novamente no ROCK IN RIO. E estamos ansiosos para reencontrar e agitar os fãs brasileiros com Scorpions, Whitesnake, Europe, Armored Dawn, Sepultura e Iron Maiden. Nos vemos lá! Desejamos a Dave Mustaine uma rápida recuperação e esperamos encontrá-lo em breve nos palcos pelo mundo.

Além do Rock in Rio, o grupo ainda passará por São Paulo, Uberlândia, Brasília, Florianópolis e Porto Alegre.

Lembrando que a banda vez ou outra vem ao Brasil e a última vez que os alemães subiram ao palco do Rock in Rio foi em 2013.