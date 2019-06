Cinco hotéis de frente para o mar em Porto Santo, na Ilha da Madeira

Redação



25/06/2019 | 08:18

Porto Santo é um Arquipélago da Ilha da Madeira, localizado em meio ao oceano Atlântico, em Portugal. Com um mar limpo e uma praia de nove quilômetros de extensão, o lugar é uma boa opção para curtir o verão.

É possível chegar a Porto Santo a partir da Ilha da Madeira de avião ou de ferry. Embora não seja o principal destino da região, a chamada Ilha Dourada conta com uma excelente estrutura para receber turistas.

5 hotéis em Porto Santo

Hotel Torre Praia

Divulgação Vista do Hotel Torre Praia

Com quartos luminosos e amplos, que contam com janelas que vão do chão ao teto, este hotel tem belas vistas do oceano Atlântico, inclusive de sua área de lazer ao ar livre, que inclui uma ótima piscina.

O Torre Praia, que fica a cinco minutos do aeroporto de Porto Santo, possui também dois restaurantes na praia, lanchonete na piscina, sauna, tratamentos com massagem e jacuzzi.

Porto Santo Hotel & Spa

Divulgação Hospedagem Porto Santo Hotel and Spa

Este hotel está a oeste do Torre Praia. Ele cria um ambiente ideal para desfrutar toda a beleza natural do local. Rodeado por um jardim de palmeiras, possui 94 quartos e cinco vilas que esbanjam conforto, além de spa, restaurante, bar e piscina.

Pestana Colombos All Inclusive

Divulgação Interior do Pestana Colombos All Inclusive

O hotel cinco estrelas tem tudo incluído, duas piscinas ao ar livre e uma coberta, acesso direto à praia, clube infantil, seis restaurantes e dois snack bares. Para completar, o spa tem jacuzzi, sauna e banho turco. Além dos quartos, há villas que acomodam até oito pessoas, ideais para grandes famílias.

Pestana Porto Santo All Inclusive

Divulgação Vista do Pestana Porto Santo All Inclusive

Eleito o melhor resort all inclusive da Europa pelo World Travel Awards em 2017, o Pestana Porto Santo também é um cinco estrelas. Ele tem duas piscinas rodeadas por 30 mil metros quadrados de jardins, além de seis restaurantes, cinco bares, spa, sala de jogos e clube infantil.

Vila Baleira Resort

Divulgação Vista do Vila Baleira Resort

Com mais de 65 mil metros quadrados de área, este resort tem quartos arejados com varandas privativas. Entre suas áreas comuns estão piscinas ao ar livre e coberta, sauna, restaurante e bar. O spa é o grande destaque, já que aposta em terapias contra o estresse e tratamentos que utilizam a areia local, rica em minerais, e a água do mar.

Está hospedagem fica mais a oeste da ilha, a cinco minutos da Ponta da Calheta, uma praia onde é possível curtir o pôr do sol.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira: