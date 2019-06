25/06/2019 | 07:06



A TV Cultura vai fazer a felicidade de muita gente com o lançamento, na quinta, 27, de seu mais novo canal no YouTube, o Eu vi na Cultura. A ideia é exibir, semanalmente, episódios de atrações que ficaram no imaginário de toda uma geração e foi passando de pais para filhos.

Dando início ao projeto, foi programada uma maratona de 12 horas ao vivo, que começa às 10h e vai até 22h. Durante esse período, o público vai conferir programas infantis da emissora, além de ver clipes musicais e esquetes. Entre os programas, Confissões de Adolescente, Mundo da Lua, As Aventuras de Babar.

