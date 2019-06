'Luana É de Lua' estreia no E!

25/06/2019 | 07:05



Cercada de momentos polêmicos em sua vida, Luana Piovani tem sempre uma resposta na ponta da língua, não se preocupando muito se vai agradar ou não o mundo. É com esse seu estilo aberto e de enfrentamento que a atriz estreia nesta terça-feira, 25, às 21h, no E! Entertainment seu programa Luana É de Lua. No reality, a atriz colocará em pauta diversos temas fortes e polêmicos, dando sua opinião sobre eles, além de conversar com seus convidados sobre assuntos como fantasias sexuais, monogamia, fama, envelhecimento e assédio.

Entre os nomes que surgirão no programa, estão Xuxa, Maria Flor, Mariana Weickert, Renata Kuerten, José Aldo, Lorelay Fox, Mayara Russi, Leo Picon, Victor Fasano, Jesus Luz. E aqui vai uma palhinha da sinceridade de Luana ao responder qualquer questão: "A primeira vez que eu tomei um tapa não sabia de nada e dei de volta. Imediatamente. Se você quer me comer, me beija. Mas depois você entende o que é, e tem esse lugar de um pouquinho mais de pressão, que fica muito bom em alguns momentos".

A direção é de Paula Chrispiniano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.