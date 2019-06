Giannis Antetokounmpo supera Harden e é eleito o MVP da temporada

25/06/2019 | 00:56



A maior premiação individual da NBA na temporada 2018/2019 é de Giannis Antetokounmpo. Nesta segunda-feira, em evento em Santa Monica, na Califórnia, o astro do Milwaukee Bucks foi o eleito o MVP, o Jogador Mais Valioso, da última temporada regular.

Antetokounmpo, de 24 anos, tinha a concorrência de James Harden, do Houston Rockets, e que havia recebido o prêmio da temporada passada, e de Paul George, do Oklahoma City Thunder. Mas o seu ótimo desempenho com os Bucks lhe rendeu a honraria.

O astro grego conduziu o time de Milwaukee para a melhor campanha da temporada regular da NBA, com 60 triunfos em 82 duelos, tendo fechado o campeonato com médias de 27,7 pontos e 12,5 rebotes. Mas não conseguiu levá-lo ao título nos playoffs, perdendo a decisão da Conferência Leste para o Toronto Raptors, que posteriormente foi campeão da liga.

Além do prêmio de MVP, a NBA também reconheceu o desempenho de outros jogadores na festividade desta segunda-feira. O prêmio de novato do ano, como previsto, foi para Luka Doncic, do Dallas Mavericks. O esloveno teve 98 dos 100 votos possíveis na disputa contra Deandre Ayton, do Phoenix Suns, e Trae Young, do Atlanta Hawks.

Escolhido o melhor técnico da NBA em 2015, quando estava à frente do Atlanta Hawks, Mike Budenholzer repetiu o feito no primeiro ano nos Bucks, superando Mike Malone, do Denver Nuggets, e Doc Rivers, do Los Angeles Clippers.

Rudy Gobert, do Utah Jazz, foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador defensivo, tendo superado Antetokounmpo e George. Também pela segunda temporada consecutiva - e a terceira na carreira -, Lou Williams, dos Clippers, recebeu o prêmio de melhor sexto homem, deixando para trás o companheiro de equipe Montrezl Harrell e Domantas Sabonis, do Indiana Pacers.

Campeão pelos Raptors, Pascal Siakam foi apontado como jogador que mais evoluiu, tendo média de 16,9 pontos e derrotando De''Aaron Fox, do Sacramento Kings, e D''Angelo Russell, do Brooklyn Nets.