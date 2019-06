Terceirizada da Volks quer que nova firma de limpeza assuma funcionários

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



25/06/2019 | 09:16



A prestadora de serviços Pérola, empresa terceirizada que atua realizando a limpeza e conservação da planta Anchieta da Volkswagen, em São Bernardo, por cerca de 20 anos, pleiteia que a firma que venceu licitação neste ano, a Leadec, assuma seus 288 profissionais.

Após conversa na sede do Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviço de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Manutenção em Áreas Verdes Públicas e Privadas) ABC, foi acordado, segundo o secretário-geral da entidade, Ednaldo de Oliveira, que a partir do dia 8 de julho, quando a nova empresa inicia suas atividades na Volks, ao menos 265 trabalhadores que hoje atuam na Pérola passariam a trabalhar pela Leadec.

“Existe cláusula da convenção coletiva do contrato de trabalho que prevê que, diante da perda ou troca da empresa contratada, quem vencer o contrato terá de manter salários, benefícios, vantagens e dar preferência à contratação de empregados da firma antecessora”, explicou Oliveira.

O sindicalista disse que, embora a Leadec tenha se comprometido em reunião em 22 de maio, na semana passada avisou que não ficaria com todos os profissionais. “Ela alegou que havia muitos parentes trabalhando na Pérola e que muitos deles não tinham o perfil que buscava. Agora eu pergunto, que perfil é esse que tem de ter para limpar banheiro? Não admitimos isso. Muitos trabalhadores, pais de família, atuam há mais de 15 anos na Volks. Não é justo”, desabafou ele.

Cerca de 150 ex-funcionários da Pérola, até o momento, devem seguir na Leadec. “Alguns até já fizeram o exame médico admissional. O acordo era que poucos não seriam contratados, a exemplo de aposentados e outros que não queriam ficar, assim, daria para absorver 265 dos 288 empregados da Pérola.”

Ontem, trabalhadores se manifestaram em frente à Volks. “Peço ajuda, pois são pais e mães que vão ficar desempregados”, disse um dos profissionais. Novo ato ocorrerá na quinta-feira, às 6h, na portaria Anchieta. “Não vamos deixar ninguém entrar”, avisou o sindicalista.

A Leadec é multinacional alemã que presta serviços à Mercedes-Benz, com mais de 400 funcionários terceirizados na região; à Ford, com 150; à Scania e à GM, com 12 em cada (a maior parte desses serviços nessas fabricantes é realizada pela Sodexo). A licitação foi vencida há quatro meses, segundo Oliveira, por custo menor à Volks.

Procurada, a montadora não se manifestou.