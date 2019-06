Prefeitura volta a descumprir prazo do edital do transporte

Raphael Rocha



25/06/2019 | 06:18



Pela terceira vez, a Prefeitura de São Bernardo adiou o prazo de publicação do edital do transporte coletivo. A administração havia prometido reabrir o processo licitatório ontem, mas voltou a descumprir o compromisso firmado.

Ao Diário, o Paço declarou que as novas regras para contratação de empresa que explorará o serviço na cidade ficarão públicas entre hoje e sexta-feira. A justificativa foi a de que o governo está em fase de finalização do edital. Até o fechamento desta edição, a nova licitação não havia sido publicada no site oficial da Prefeitura.

A concorrência do transporte público, iniciada em março, foi suspensa a mando do TCE (Tribunal de Contas do Estado) no dia 1º de maio. O conselheiro Edgard Camargo Rodrigues acolheu críticas de uma empresa de Minas Gerais e determinou a paralisação do certame. Ao longo do mês de maio, outra impugnação contra o edital foi apresentada.

O governo de Orlando Morando (PSDB), então, optou por revogar o processo licitatório original para readequação de artigos. Inicialmente, a estimativa era publicar as novas regras no dia 17. Descumprido esse prazo, a gestão transferiu a data para o dia 21. Novamente houve adiamento.

A principal crítica ao edital foi a adoção do lote único. Ou seja, apenas uma empresa iria operar o sistema municipal, mantendo o monopólio – hoje o transporte público é operado exclusivamente pela SBCTrans, em contrato aditado pelo governo Morando. Cidades consideradas de grande porte, como São Bernardo (com 833 mil habitantes), têm recorrido à divisão das linhas como forma de fomentar a concorrência e melhorar a qualidade ao usuário final.