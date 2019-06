China e EUA concordam em manter comunicações sobre comércio, diz Xinhua

24/06/2019 | 21:50



Graduadas autoridades da China e dos Estados Unidos concordaram em manter comunicações sobre questões econômicas e de comércio, antes de uma reunião planejada entre os dois líderes dos países. Durante um telefonema, o vice-premiê chinês Liu He falou com o representante comercial americano, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, informou nesta terça-feira (hora local) a agência estatal Xinhua.

A conversa ocorreu sob instrução dos presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, disse a agência, sem dar mais detalhes. Os dois líderes devem se reunir durante a cúpula do G-20 no Japão nesta semana, em meio a esperanças de que isso possa evitar mais tarifas comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.