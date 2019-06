Polícia prende três por estelionato em São Bernardo e advogado procurado pela Justiça

Do Dgabc.com.br



24/06/2019 | 20:51



Policiais da 4ª Cia do 6º Batalhão da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira, em São Bernardo, três homens em flagrante por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.

Durante patrulhamento, os agentes receberam ocorrência de que no interior da agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Getúlio Vargas, havia três homens em atitude suspeita. Diante das informações, os policiais se encaminharam até o local, onde avistaram os indivíduos com as mesma características das informações passadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Durante abordagem os PMs encontraram R$ 1.736 e na verificação dos documentos, perceberam inconsistência na assinatura do delegado no Rg de um deles. Diante da suspeita, um dos homens entrou em contradição durante interrogação e confessou que o documento que apresentou era falso e estava sendo utilizado para sacar o seguro desemprego de uma vítima.

Matheus Correa, Matheus Henrique e Caique William foram presos em flagrante e conduzidos para o 6º DP (Baeta Neves) de São Bernardo, onde o caso foi registrado. Um pouco mais tarde, um advogado se apresentou como representante dos meliantes e a polícia descobriu que ele é procurado da Justiça. Seu nome não foi divulgado.