Prefeitura dá 40 dias para entrega do Viaduto Castelo Branco

25/06/2019 | 09:04



Os serviços finais que contemplam a nova fase do complexo viário Castelo Branco, em São Bernardo, foram vistoriados ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Durante a ação, o chefe do Executivo destacou que a obra tem prazo de 40 dias para entrega.

Ao todo, os serviços desta etapa demandaram R$ 4,5 milhões e contribuem para o avanço do corredor Leste-Oeste, considerado a maior intervenção viária do município, com 13 quilômetros de extensão e, por isso, terá faixa exclusiva para transporte coletivo e facilitará, ainda, a ligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes. Nesta reta final, 50 operários se dedicam à pavimentação de mais de seis quilômetros de vias, colocação de 2,7 quilômetros de guias e sarjetas, aos procedimentos finais de drenagem e canalização, além de calçadas e do paisagismo.

Com a entrega desta fase do projeto, mais de 250 mil pessoas que moram ou circulam pela região serão diretamente beneficiadas, incluindo os bairros dos Pássaros, Jardim Continental, Jardim Belita e outros próximos; bem como diminuirá os efeitos do alto fluxo de veículos que trafegam nesse eixo da cidade. “Estamos focados na melhoria da qualidade de vida e em tornar o dia a dia das pessoas mais prático, condizente com a força de trabalho e de negócios que São Bernardo representa”, observa o prefeito.