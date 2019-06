S.Bernardo inicia reformas em três praças da cidade

Flávia Fernandes

Especial para o Diário



25/06/2019 | 07:00



Três áreas verdes localizadas em São Bernardo estão na fila para passar por revitalização até novembro. A Prefeitura formalizou convênio com a Codal Engenharia – no valor de R$ 958.960 – no último dia 7 para realizar melhorias na Praça Portugal, no Planalto, Praça Henrique Trindade, no Ferrazópolis, e Praça Antônio Vial, na Vila Gonçalves.

Segundo a gestão municipal, as praças Henrique Trindade, entre as ruas Abramo Luchesi e Rolando Pietro Bonini, e a Praça Antônio Vial, entre as vias Leirias e Leila Gonçalves, receberão adequação da acessibilidade para cadeirantes, o que incluirá nivelamento do solo e rampas de acesso.

Já a Praça Portugal, que fica na Rua Benedito Conrado Filho, terá melhora na iluminação e, após os trabalhos, contará com instalação de gradil, reforma das duas quadras esportivas, instalação de alambrado, traves, tabelas de basquete, aparelhos de ginástica e playground, além da revitalização do paisagismo do equipamento. Em visita ao local, a equipe do Diário constatou que as traves do gol não possuem redes e o piso do espaço está cheio de desnível e rachaduras.

Quem utiliza a quadra da Praça Portugal relata outros problemas, como é o caso do eletricista Marcelo Veloso, 19 anos, que joga futebol com os amigos pelo menos três vezes na semana no local. “A grade tinha que ser maior para a bola não ir para a rua”, explica. Quem reside nas proximidades da praça comemora as mudanças. “Seria ótimo”, diz o motorista Sandro Albuquerque, 43, sobre os aparelhos de ginástica que prometem ser implementados no espaço.

Na Vila Gonçalves, os vizinhos da Praça Antônio Vial reclamam dos problemas no local. Segundo eles, o tempo de espera da limpeza é muito alto. “Estávamos com medo da dengue, porque ali (praça) vivia cheio de latas e garrafas acumulando água”, conta o comerciante Moizés Porto, 59. A sujeira foi tirada há mais ou menos um mês, mas, de acordo com ele, há seis meses isso não acontecia.

Já no Ferrazópolis, o aposentado João Rocha, 66, crê que as mudanças sejam válidas, mas entende que o projeto deveria abranger a construção de mais quadras.