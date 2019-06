Guarani se reforça com o meia Filipe Cirne e negocia com Bady

24/06/2019 | 20:00



A diretoria do Guarani segue se mexendo para qualificar o elenco e dar mais opções ao recém-chegado técnico Roberto Fonseca, de olho na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Filipe Cirne já chegou ao Brinco de Ouro da Princesa, enquanto Bady, da mesma posição, foi procurado e pode ser anunciado nos próximos dias.

Assim como nas demais contratações que foram feitas ao longo da temporada, a diretoria só vai se pronunciar sobre os nomes quando os vínculos forem assinados. Emprestado pelo Sobradinho-DF, Filipe Cirne já iniciou os trabalhos com os novos companheiros e o vínculo deve ser assinado nesta terça-feira.

Com a carreira feita toda no futebol do Distrito Federal, Filipe Cirne tem 26 anos e também pode atuar como atacante. O meia passou por Brasília, Ceilândia, Brasiliense e Real FC antes de defender o Sobradinho em quatro partidas válidas pela Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.

NEGOCIANDO - O Guarani também espera anunciar nos próximos dias a contratação de outro meia. Esse é um pouco mais conhecido que Cirne. Trata-se de Bady, que, inclusive, passou pelo futebol campineiro em 2015, quando defendeu a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Foram 13 partidas e um gol.

Revelado pelo Rio Preto, Bady tem 30 anos e estava no Gençlerbirligi, da Turquia. O meia ainda tem passagens por São Bernardo, Santo André, América-MG, Athletico-PR, Figueirense e NK Istra Pula, da Croácia.