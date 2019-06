Amigo de Neymar estaria foragido após atirar em empresário

24/06/2019 | 19:10



Eita! Um dos amigos de Neymar, o influencer digital Iuri Sheik, conhecido por se autointitular o Sheik da Bahia, estaria sendo apontado como autor de um crime contra o empresário da banda Black Style, Will Oliveira, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Sheik, que já foi fotografado diversas vezes ao lado de personalidades do futebol como Neymar e Daniel Alves, teria atirado duas vezes contra Will após uma discussão no trânsito, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, no último domingo, dia 23. O estado do empresário é grave e Sheik está foragido da polícia.

Neymar, assim como o amigo, também está sendo acusado de um crime grave. Segundo a modelo Najila Trindade, o jogador teria a agredido e estuprado em um hotel em Paris, e o processo ainda corre na justiça.