Rodrigo Santoro relembra cena de beijo de Carandiru para celebrar o Orgulho LGBT

24/06/2019 | 19:10



Rodrigo Santoro relembrou uma cena icônica do cinema brasileiro para comemorar o dia da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que aconteceu no último domingo, dia 23. O ator viveu a travesti presidiária Lady Di em Carandiru. Na trama, ela se casa com o detento Sem Chance, interpretado por Gero Camilo, e os personagens comemoram a união com um beijo.

O astro postou uma foto da cena em seu Instagram e relembrou como foi a recepção na época em que o filme estava nos cinemas, em 2003. Ele também comentou que seu parceiro de cena considerou o trecho do longa como um beijo de todas as bocas e, para alguns, era como um tapa. Rodrigo também revelou na legenda:

Experimentei a sensação de, escondido nas salas, ver pessoas deixando os cinemas após a cena. Hoje, 2019, as ruas de São Paulo estão tomadas pela luta para que todos os beijos, de todas as bocas, sejam um símbolo de amor e liberdade. A arte é aliada desse sonho.