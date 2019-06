No tempo em que São Bernardo erguia monumentos

Ademir Medici



25/06/2019 | 07:00



No passeio e bandeira cultural de 15 de junho último, organizados pelo professor Jorge Cintra, presidente do IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo), chegamos ao coração do bairro Rudge Ramos. Ouvimos as explanações do professor Jorge em vários momentos: defronte à Matriz, no seu interior, aos pés do busto de Arthur Rudge Ramos, defronte ao monumento que lembra a antiga capela. Almoçamos na Avenida Dr. Rudge Ramos. E seguimos em direção à bifurcação onde existiu um dos pousos de tropeiros do Caminho do Mar.

Dignificante observar, em poucos metros, um busto e um monumento. As pastilhas com o desenho da velha capelinha foram projetadas (e montadas) por funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de São Bernardo, autores de um segundo monumento, este não visitado e que fica na Avenida Caminho do Mar – trecho defendido pelos irmãos Cintra como o da passagem da comitiva de dom Pedro no célebre 7 de setembro de 1822.

Nada cobraram ($) aqueles operários e arquitetos pelas obras. E o povo bom de Rudge Ramos, o antigo bairro dos Meninos, respeita as obras, devidamente cuidadas e mantidas pelos atuais servidores municipais, cuja SU tem sede nas instalações da Avenida Caminho do Mar erguidas e ocupadas, primeiramente, pela empresa Cestas de Natal Amaral.

Temos muita bandeira cultural pela frente. Aos poucos <CF160>Memória</CF> registrará esta passagem memorável do velho Instituto que deixa o Centro da Capital paulista para ir de encontro à história onde ela acontece – desta vez, num caminho que foi imperial.



AGUARDEM

O pouso de tropeiros do bairro dos Meninos ficava na bifurcação da Estrada do Vergueiro com a Estrada das Lágrimas. Mas qual bifurcação?



Diário há 30 anos

Domingo, 25 de junho de 1989 – ano 32, edição 7101



Manchete – Saúde começa a vacinar no Grande ABC contra meningite meningocócica

Hospital Mauá para de atender pelo Inamps (Previdência Social).

Seu Orçamento (Luis Nassif) – Inflação alta prepara campo para novo choque econômico.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 25 de junho:



- No Amazonas, Maués

- Na Bahia, Paratinga

- No Piauí, Porto

- No Mato Grosso, Rosário Oeste

- No Espírito Santo, São Roque do Canaã

- No Paraná, Tuneiras do Oeste

Fonte: IBGE

Por e-mail

Considero nunca ter visto tantos balões quanto no dia 21 de junho de 1970, quando o Brasil sagrou-se tricampeão. A partida terminou às 17h e foi o anoitecer mais belo que vi até hoje. Quase não se via o céu de tantos balões, parece inacreditável. Só quem viu sabe confirmar que estou falando a verdade. Mesmo assim, naquela mesma data, meu avô, que estava ao meu lado, disse isso que Memória escreveu, que em 1958 havia mais balões ainda.

Geraldo Nunes, jornalista do eterno São Paulo de Todos os Tempos.

***

Quanto à citação dos balões no dia da final da Copa de 1958, só gostaria de lembrar que, além de domingo, era 29 de junho, dia de São Pedro.

Sérgio Miranda da Paz, do MemoFut – Grupo Literatura e Memória do Futebol



Em 25 de junho de...

1914 – A Força Pública do Estado inicia manobras militares entre São Paulo e São Bernardo. Os exercícios foram do bairro da Saúde a Santo André. Passaram pelo Curral Pequeno, atual bairro de Diadema. Seguiram pelos vales dos Rios Grande e Pinheiros. No total, 3.700 homens, em dois grupos distintos.

1919 – Estão em greve os mais de 1.000 trabalhadores da fábrica Lucinda, a Ipiranguinha, em Santo André. Empresa não cumpre acordo firmado quando da greve anterior, do aumento de 30%. Presos os operários José Righetti, Antonio Castellani, João Castellani e Alexandre Azevedo.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: a notícia oficial de que o governo alemão assinaria o tratado da paz causou unânime satisfação em todos os países aliados e associados. Tal notícia marca definitivamente o fim da grande guerra mundial.

- Do noticiário do Correio Paulistano: Berlim, 24. A sede do governo alemão foi hoje transferida de Welmar para esta capital.

1934 – Começa a circular o trem diesel elétrico ‘O Cometa’. Iniciativa: São Paulo Railway. A inauguração do novo trem foi em Paranapiacaba com as presenças dos prefeitos de São Bernardo, São Paulo e Santos.

1969 – Instalada uma antena de longo alcance, na Rua Elisa Flaquer, nos fundos da Empresa Funerária Pagano, Centro de Santo André. Objetivo: melhorar o sistema de comunicações entre as viaturas da Delegacia de Polícia.

1984 – O Grêmio Mauaense torna-se campeão da primeira fase do Grupo Carlos Alberto Torres – Terceira Divisão. Na véspera, no campo do Cerâmica, goleou Suzano por 6 a 0.

Hoje

- Dia do Imigrante

Santos do Dia

- Guilherme

- Prospero de Aquitânia