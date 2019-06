24/06/2019 | 18:30



Ao lado de Miguel Przewodowski, Christiane Torloni estreia na direção com o documentário Amazônia - O Despertar da Florestania. Depois de ser exibido nas salas de cinema, filme está disponível no Now, Vivo Play e Oi Play.

A atriz lança seu olhar sobre as questões que envolvem a floresta amazônica e discute como o Brasil tem cuidado de seu meio ambiente, desde o início do século 20.