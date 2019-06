Após polêmica por não sorrir em foto com fãs, Anitta se pronuncia: 'Desisto de entender o povo'

24/06/2019 | 18:11



Anitta foi alvo de mais uma polêmica: um vídeo seu, em que tira foto com vários fãs de cara fechada, viralizou na web e gerou diversas críticas à cantora. Apesar disso, alguns fãs saíram em defesa da namorada de Pedro Scooby, e depois de muita repercussão, ela decidiu falar sobre o assunto.

Em seu Twitter, Anitta desabafou após a defesa de um usuário, que culpou o cansaço pela falta de ânimo da atriz ao atender os fãs:

E tem alguém falando mal dessa situação onde eu tirei foto com dezenas de fãs que me esperavam no aeroporto às seis da manhã depois de um show sem ter dormido ainda nem uma hora sequer? Se tiver, aí eu realmente desisto de entender o povo.

Eita!

E após o lançamento do dueto com Madonna na música Faz Gostoso, Anitta deu uma entrevista para a revista norte-americana Billboard e deu detalhes sobre sua vida pessoal! Ela contou que seu primeiro beijo não foi muito bom, e explicou o motivo:

- Foi terrível! Foi nojento! Foi no meio do dia, eu estava saindo da escola e tinha nove anos de idade. Eu estava apaixonada por esse menino e pedi para meu amigo ajudar a gente a se encontrar. Eu estava esperando por ele atrás da escola e ele usava aparelho, e precisava tirá-los. E antes de nos beijarmos, ele começou a tirar o aparelho e me beijou e foi nojento, foi realmente muito ruim.

Quando o assunto foi o pior beijo que já recebeu, Anitta contou que foi durante a gravação do clipe de Não Perco Meu Tempo, em que precisou beijar 28 pessoas!

- Um deles foi terrível! Foi muito ruim. Eram 28 pessoas que eu nunca vi na vida.

Ela também revelou que o melhor beijo de sua vida também saiu do grupo de pessoas presentes no clipe. Quem será?