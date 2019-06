24/06/2019 | 17:04



O ator Samuel L. Jackson ironizou um erro presente em um pôster do novo Homem-Aranha: Longe de Casa, filme que estreia em 2 de julho. Jackson interpreta o personagem Nick Fury no universo Marvel, tendo participado de filmes como Homem de Ferro, Capitão América 2: O Soldado Invernal e Vingadores: Ultimato.

Na imagem compartilhada pelo ator, o tampão de olho do seu personagem aparece no olho direito, quando o correto seria no olho esquerdo. "O que diabos está acontecendo aqui?", escreveu na publicação. O ator também acrescentou as hashtags "cabeças vão rolar" e "olho esquerdo filho da p***" para brincar com a situação.

Veja a publicação de Samuel L. Jackson: