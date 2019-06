Cachorrão vence Netuno em estreia da Copa Paulista

Anderson Fattori/DGABC



24/06/2019 | 16:50



O EC São Bernardo estreou em grande estilo na sua primeira participação na Copa Paulista. Diante do Água Santa (um dos maiores investimentos da competição), o Cachorrão surpreendeu com gol logo no início e venceu por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella (mando do Netuno). Desta maneira, lidera isoladamente o Grupo 4, com três pontos - nos outros dois duelos da chave, empates entre Santo André x Grêmio Osasco e São Caetano x Ponte Preta.

O único tento do duelo foi marcado por Gabriel Souza, logo aos 57 segundos de partida. Em jogada pelo lado esquerdo do ataque, Francisco Alex cruzou no segundo pau e o atacante apareceu para completar de cabeça: 1 a 0.

O EC São Bernardo se manteve bem postado e conseguiu suportar a pressão do Água Santa, que chegou com perigo em lance de Jobinho. No segundo tempo, o técnico Fernando Marchiori mandou o Netuno ao ataque, enquanto Régis Angeli apostou nos contra-golpes do Cachorrão, que teve pelo menos três oportunidades claras de matar o duelo, mas desperdiçou. No fim das contas, o Alvinegro comemorou o triunfo.