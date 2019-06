Cavalcanti: governo vai reduzir estimativa para crescimento do PIB neste ano

24/06/2019 | 16:08



O subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, Marco Cavalcanti, disse que o governo vai reduzir a estimativa oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano para um número mais próximo do projetado pelo mercado.

A última previsão oficial, utilizada como parâmetro para as revisões orçamentárias, de 1,6%, foi divulgada em maio. Os analistas ouvidos pela pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo Banco Central projetam uma alta de apenas 0,87%.

"Assim como todo o mercado está revendo estimativa para PIB, também vamos rever. Deve se aproximar do mercado", afirmou.

Ele disse que a previsão será divulgada antes do próximo relatório de receitas e despesas, que tem que ser divulgado até 22 de julho. Isso porque, como os técnicos fecham os números duas semanas antes do relatório, a projeção acaba ficando desatualizada até a revisão do orçamento.

"Nossa previsão era próxima do mercado, mas houve deterioração muito rápida.

Esperamos recuperação do PIB com reforma da Previdência e melhoras nas expectativas", completou Cavalcanti.