24/06/2019 | 16:11



Recentemente, Benício, o filho de 11 anos de idade de Luciano Huck e Angélica, sofreu um acidente de wakeboard e teve que passar por uma cirurgia. O próprio apresentador já falou sobre o assunto e agora o hospital em que Benício está internado divulgou um novo boletim médico informando o seguinte:

O paciente Benício K. Huck mantém quadro clinico e neurológico estável. Realizou hoje exame de ressonância magnética de crânio, que demonstrou evolução satisfatória do trauma craniano no período evolutivo. Após o exame, recebeu alta do Unidade de Tratamento Intensivo Neurológico para quarto comum.

Ainda bem que ele já está melhor, não é mesmo?