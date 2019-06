24/06/2019 | 16:11



Lembra do ator Nico Puig? Ele ficou famoso ao interpretar Fred na novela da Globo, Olho no Olho, de 1993, e recebeu até mesmo o status de galã dos anos 1990! Hoje, aos 46 anos de idade, o ator é casado com o produtor Jeff Lattari - com quem trocou alianças em 2016, de acordo com o jornal Extra.

Em seu Instagram, Nico compartilhou um clique fofo ao lado do amado no último domingo, dia 23, para celebrar o Orgulho LGBTQ+ - no mesmo dia, inclusive, em que aconteceu em São Paulo a tradicional parada voltada a esse público. Na legenda, o ator escreveu:

Hoje celebramos o Orgulho LGBTQ+. Orgulho destes 50 anos de luta, orgulho de ser quem sou... Orgulho de amar e ser amado.