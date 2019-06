Raspar faz parte? Veja os melhores memes sobre carros rebaixados

Leo Alves



24/06/2019 | 15:48

Uma hashtag pedindo a liberação dos carros rebaixados fez sucesso no Twitter nos últimos dias. Diversos usuários fizeram piada sobre o assunto, pedindo para o presidente da república Jair Bolsonaro liberar essa modificação nos automóveis. Entretanto, vale lembrar que a lei brasileira permite o rebaixamento, contando que sejam cumpridas algumas exigências.

De acordo com a lei, é permitido fazer a troca da suspensão fixa pela regulável, em automóveis de até 3.500 quilos, desde que o ponto mais baixo do modelo permaneça a pelo menos 10 cm do solo. Além disso, os pneus não podem tocar em qualquer outra parte da carroceria durante o esterçamento.

Caso a alteração não seja feita de forma correta, o motorista estará sujeito ao pagamento de multa (R$ 195,23) e perda de cinco pontos na carteira de nacional de habilitação. Ele também pode ter o documento retido. Caso isso aconteça, tem 48 horas, contadas apenas em dias úteis, para regularizar a situação. Se nada for feito, ou o condutor for reincidente neste tipo de infração, será multado mais uma vez e o veículo será apreendido.

Memes carros rebaixados

Na galeria, confira os memes que bombaram no Twitter.

