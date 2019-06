Luchelle Furtado



24/06/2019 | 15:48

Com tantas opções de lugares diferentes para viajar, fica até difícil para os viajantes decidirem qual a melhor opção. Por esse motivo, na hora de escolher o melhor destino, os turistas precisam filtrar e levar em consideração uma série de fatores. Partindo deste ponto, as cidades mais seguras do mundo podem sair na frente para quem quer mesclar lazer com tranquilidade.

A Numbeo, banco de dados canedense, usou informações do último ano para eleger as cidades mais seguras do planeta. Veja o resultado na galeria:

Conheça as 10 cidades mais seguras do mundo