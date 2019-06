Patrícia Abravanel chama Silvio Santos de galinha e fala sobre suposto caso do pai com Hebe Camargo

24/06/2019 | 14:11



Patrícia Abravanel colocou o pai contra a parede durante o quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos. No último domingo, dia 23, a apresentadora começou a ser bombardeada de perguntas relacionadas ao caráter do marido, o deputado federal Fábio Faria. Silvio perguntou se a filha tinha certeza se era a única esposa do político, até que ela respondeu:

- Tenho certeza, porque ele não é galinha igual você!

Isso gerou uma pequena discussão, bem-humorada, sobre as pretendentes do Dono do Baú. Até que Patrícia citou a entrevista polêmica que Jorge Kajuru deu para Antonia Fontenelle.

- Sabia que saiu esses dias que você saiu com a Hebe Camargo? Em algum lugar, aquele Kajuru lá... Ele falou que você saiu com a Hebe Camargo.

Silvio pareceu brincar e afirmou que o suposto affair com Hebe foi antigo, de quando ele tinha 16 anos de idade e ela, 15 aninhos. Entretanto, ao ser mais pressionado para confirmar o caso, o apresentador desconversou e deu sua risada característica. Depois, seguiu o quadro com uma pergunta para Lívia Andrade.

Tenso, hein?