Depressão de Whindersson Nunes teria começado após ofensas de Carlinhos Maia

24/06/2019 | 14:10



Lembra do bafafá que aconteceu no último mês de maio, quando Luisa Sonza e Whindersson Nunes não compareceram ao casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, fazendo com que conflitos e cutucadas entre eles ganhassem a mídia? Pois bem! Na época, uma das declarações que chamou bastante a atenção foi a de Luisa, em que ela afirmava que não iria deixar Carlinhos matar seu marido. Agora, alguns meses depois, a coluna de Fábia Oliveira no jornal O Dia revelou que o marido de Lucas Guimarães teria sido responsável por despertar um dos primeiros sintomas da depressão de Whindersson.

A publicação contou que o sintoma inicial da doença aconteceu durante uma gravação de Os Roni - atração do Multishow que os dois humoristas participavam - por conta de ofensas que Carlinhos Maia fez a Whindersson. Após ter ouvido os comentários, o marido de Luisa saiu andando pelas ruas da cidade de São Paulo, deixando a produção do programa preocupada.

Tornando esse caso ainda mais grave, uma fonte contou à Fábia que, durante o episódio, algumas pessoas pensaram até em chamar o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] para ajudar o humorista, mas ficaram receosas de chamar atenção e tornar a situação um escândalo.

Tenso, né?