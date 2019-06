Silvio Santos critica magreza, cabelo e solteirice de Luciana Gimenez, que rebate: - Não tem nada de errado comigo

24/06/2019 | 14:11



Luciana Gimenez marcou presença no programa de Silvio Santos que foi ao ar no último domingo, dia 23. Ao lado de Isabella Fiorentino, ela participou do Jogo das 3 Pistas, mas antes de começar a brincadeira, o apresentador gastou uns bons minutos para criticar Luciana, que estava usando um rabo de cavalo:

- Quem é aquela moça que está com o cabelo horrível, meu Deus do céu! Ela não é nada disso que está aí. Ela fez questão de vir feia mesmo para ninguém paquerar ela. (...) Eu não gosto mais dela, não. Eu gosto de ver ela sentada à noite, disse, se referindo ao Luciana By Night, programa de Luciana na RedeTV!.

Em seguida, a produção mostrou uma sequência de fotos dela sentada no estúdio:

- Olha como você fica de noite. O Michael (sic) Jagger ligou para mim dizendo que não gosta dessa pose. Mas aí você está muito magra, Luciana. Você não é assim, não, já engordou. Se você fosse assim eu nem ia olhar duas vezes para você. Você não é assim, duvido. Maltrataram você, arranjaram uma foto horrível.

Depois, as críticas foram para o fato de Luciana estar solteira:

- Quem é o teu marido atual? Você não tem marido? Bem feito! Com esse cabelo não vai arrumar nenhum.

Nisso, ela rebate o veterano:

- Eu não quero outro marido, gente! Já deu. Eu tive marido por 15 anos, disse, se referindo a Marcelo de Carvalho.

E Silvio respondeu:

- Não quer, não, você não arranja.

Depois, Luciana ainda diz:

- Não tem nada de errado comigo, desculpa. Eu só vim de cabelo preso, calma.

O apresentador, depois, voltou a criticar o peso da convidada:

- Você emagreceu muito.

Mas ela brincou:

- Eu tô passando fome sem marido.