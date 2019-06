'Desisto de entender o povo', diz Anitta após críticas por receber fãs sem sorrir

24/06/2019 | 13:45



Um vídeo no qual Anitta posa para fotos com fãs viralizou no último fim de semana, quando internautas criticaram a cantora por estar com a "cara fechada" e supostamente receber os fãs de má vontade. Apesar dos comentários satirizando a situação, alguns perfis saíram em defesa da cantora, que também se pronunciou sobre o assunto.

"Aos que compartilham este vídeo: artistas ficam cansados. Tenham empatia. Apesar de toda a agenda, Anitta ainda assim parou para tirar fotos quando muito cansada (vemos a van de trabalho dela). Não é difícil olhar por outro ângulo, gente!", dizia a publicação no perfil do Twitter de um portal de notícias sobre música.

Em resposta, Anitta expressou: "e tem alguém falando mal dessa situação onde eu tirei foto com dezenas de fãs que me esperavam no aeroporto às 6 da manhã depois de um show sem ter dormido ainda nem uma hora sequer? Se tiver aí, eu realmente desisto de entender o povo".